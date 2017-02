article

WILLEMSTAD - De firma Bras uit Fijnaart is deze week begonnen om de walsloot in Willemstad van nieuw groen te voorzien. In totaal 181 bomen van allerlei soorten gaan de komende weken de grond in. Ook worden negentien bomen verplant.

Nieuw groen rond de walsloot in Willemstad

