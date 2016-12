Vocal group Stacked uit Zevenbergen naar prestigieus festival in Denemarken

ZEVENBERGEN - De Zevenbergse vocal group Stacked Ladies is uitgenodigd voor de finale van het Aarhus Acapella Vocal Festival in Denemarken.

Volgens Annalisa Schmad, dirigent van het koor, is deze tweejaarlijkse wedstrijd het meest prestigieuze festival voor koren in Europa.

Stacked zal in Denemarken het enige amateurkoor zijn. ,,De andere elf deelnemers zijn professioneel", zegt Annalisa Schmad tros. ,,Het is een gigantische eer!" De deelnemende koren moeten auditie doen met behulp van geluidsopnames. Stacked heeft auditie gedaan en is toegelaten als een van de top zes vocal groups in Europa.

Toen de brief uit Denemarken kwam sprongen de koorleden een gat in de lucht. 'We are very happy to inform you that your vocal group has qualified for the final round of the AAVF 2017-competition for vocal groups', luidde de eerste zin van organisator Kasper Fonnesbæk.

Vertaling: 'Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat uw vocal group is gekwalificeerd voor de eindronde van het AAVF 2017-wedstrijd voor vocal groups'. Aan de eindronde doen twaalf koren mee. Er hadden zich 48 koren voor de wedstrijd ingeschreven. De finaleronde wordt gehouden van 2 tot en met 5 juni 2017.