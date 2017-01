Virtusjeugd hervat training op kunstgras in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Ondanks dat de gemeente Moerdijk nog niet zwart op wit heeft willen zetten dat voetballen op kunstgras met rubbergranulaat veilig is, heeft voetbalvereniging Virtus uit Zevenbergen maandagavond de trainingen op kunstgras hervat.

Het bestuur van Virtus heeft het licht ook op groen gezet voor wedstrijden op kunstgras.

Eind november ging er een rood-wit lint om de kunstgrasvelden. Dat was daags nadat professor Bob Löwenberg bij de NOS had verklaard dat er 'benzeenachtige stoffen zitten in de korrels die op kunstgrasvelden worden uitgestrooid.' Löwenberg zei niet aan te kunnen tonen dat voetballen op rubbergranulaatkorrels slecht is voor de gezondheid. ,,Maar we kunnen evenmin zeggen dat ze veilig zijn", aldus de professor hematologie aan de Erasmus Universiteit.

Contact met de gemeente Moerdijk leverde Virtus niet het gewenste resultaat op. De gemeente zei de resultaten van het onderzoek van het RIVM af te wachten. Omdat de veiligheid van de voetballers op de eerste plaats komt bij het Virtusbestuur gingen de velden op slot.

Die verklaring is er nog niet. Toch zijn de velden weer in gebruik. ,,Dan hebben alle elftallen weer de mogelijkheid twee maal te trainen en kunnen de wedstrijden weer gespeeld gaan worden", zegt het bestuur.