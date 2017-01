‘Veerkracht' is voor Willemstadse Pauline Joosten uit leven gegrepen

WILLEMSTAD - Veerkracht is de titel van het boekendebuut van het Moerdijkse raadslid Pauline Joosten (43).

Ondanks haar drukke bestaan als politicus en moeder van vier kinderen vond de Willemstadse tijd voor het schrijven van haar boek. ,,De een ontspant in de sportschool, ik kijk het Journaal en Nieuwsuur en kan dingen van me af schrijven.’’

Veerkracht is haar uitlaatklep, geeft de politica van Moerdijk Lokaal volmondig toe. ,,Ik heb lang voor weekblad De Ster in Willemstad columns gemaakt. Maar dat kan je niet blijven doen als je in de raad zit, vond ik.” Joosten ging ervaringen opsparen en besloot na enige aarzeling de stap naar de uitgever te wagen. ,,Ik dacht ‘zitten mensen hier wel op te wachten?’. Ze ging op zoek en na drie dagen was het raak. Volgens Joosten sprak vooral de humorvolle wijze waarmee ze ‘heftige gebeurtenissen’ in haar leven beschreef uitgever Boekscout aan.

Niet voor niets is de omschrijving voor het boek ‘een openharige biografie over de impact van een ongeval en leven in financiële onzekerheid’. Die typering verwijst naar de manier waarop Joosten en haar gezin omgingen met de gevolgen van een ongeluk dat haar man Daan trof en de dood van haar vader, voor wie Joosten lang zorgde. Haar man raakte aan één oog blind en hield aan het ongeval zware migraineaanvallen over. Een zeven jaar durende strijd voor een schaderegeling volgde.

Dat het verhaal in boekvorm is verschenen maakt haar heel trots, in meerdere opzichten. ,,Daan blijft blind en migraine heeft hij elke dag. Hij zal nooit meer fulltime werken.’’ Zonder een hoorbaar spoor van verbittering geeft Joosten aan dat voor haar de onderste steen boven móest komen. Uiteindelijk heeft de rechter vastgesteld dat het de blindheid van haar man ‘ongevalsgerelateerd’ is. ,,Daan hielp een handje met opruimen bij het kindervakantiewerk en een bagagespin in een vrachtwagen schoot los’’, verduidelijkt Joosten. Hij kreeg de spin in zijn gezicht.

Of er na dergelijke unieke, toch eigenlijk gruwelijke ervaringen nog een vervolgboek in zit? Pauline Joosten denkt van wel. Het is vooral de toon waarop ze haar observaties weergeeft heeft de schrijfster gemerkt. ,,Ik kan van een hoop stront nog een verhaaltje maken’’, lacht ze.

'Ik maakte columns, maar zoiets kan als raadslid niet'