Tonpraters krijgen de lachers op de hand in Klundert

KLUNDERT - De 8e editie van het Tonpratersgala zaterdag in het Parochiehuis in Klundert mocht zich verheugen op een grote belangstelling van carnavalsminnend Loerendonck. In een bijna tot de laatste plaats bezet Parochiehuis genoot het publiek van de optredens van acht tonpraters. Tonpraters die elk op hun eigen manier het publiek bijzonder goed wisten te vermaken.

Net als vorig jaar mocht Ad Driesprong, dit jaar als de beginnende journalist Henkie, het Tonpratersgala openen. De enige vrouw in het gezelschap: Anneke Schneijderberg, begon haar optreden als Tineke Kwast, met verfkwasten als oorbellen, met het verzoek aan het publiek om te gaan staan en het refrein van haar liedje mee te zingen. Hierop ontstond bij sommige aanwezigen het idee dat zij haar optreden geheel zingend zou gaan doen. Na dit muzikale begin nam ze het publiek mee naar de historische gebouwen in Klundert. Zoals de verbouwing van het Cultureel Centrum, "er komt vloerverwarming in mensen, hoeven we nooit meer kou te lijden", en de groene raampjes van het Stadhuis. Robert van de Berg besteeg de ton als blauwe Sint Keesje. Hij kreeg de lachers behoorlijk mee met zijn verhaal over zijn broers die allemaal naar een Sint zijn vernoemd. Sint Maarten, Joost, Klaas, en Juttemis. Doordat de pauzes tussen de tonpraters soms behoorlijk lang waren, werd het voor het publiek een latertje. Maar dat mocht de pret niet drukken. Vooral omdat de optredens van goede kwaliteit waren. Zoals Zevenbergenaar Piet Vegers, die als Peerke het ene lachsalvo na de andere door het Parochiehuis liet klinken. Met zijn verhaal over zijn vrouw Gusta, zijn hond en over zijn schoonzus Tini die tijdelijk bij hen inwoont. Zijn optreden was zo hilarisch dat Peerke meerdere malen moest stoppen om de zaal wat rust te gunnen. Heel wat bezoekers hadden hun zakdoek nodig om de tranen uit hun ogen te vegen toen hij vertelde hoe hij met zijn auto vast kwam te zitten onder een viaduct. De tegenhanger van Emiel Ratelband kwam ook nog langs in de persoon van Emiel Mauwband. Ronald Kustermans begeleidde zijn positieve optreden geheel in stijl met de nodige Tjakka's. Moerdijker Jan Eestermans kwam dit jaar als dakloze Dirk een ZZD'er, Zelfstandige Zonder Dak, die als zwerver door Klundert zwierf en daarbij heel wat Klundertenaren tegenkwam dit tot grote hilariteit van het publiek. Coke van Beneje, Andre Geldtmeijer, vertelde over zijn latrelatie met Keeke. Twan van Oers sloot als Koert de kapper het Tonpratersgala af.