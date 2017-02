Switch van zorgleverancier kost West-Brabantse gemeenten veel geld

MOERDIJK - De overstap van hulpmiddelenleverancier Welzorg naar Harting-Bank gaat negen West-Brabantse gemeenten veel geld kosten.

Extra

De gemeente Moerdijk heeft berekend dat ze voor dit jaar 113.000 euro extra kwijt is (bovenop het geraamde budget van 270.000 euro), terwijl de totaalkosten voor 2018 en de jaren daarna op 440.000 euro worden geschat.

Ook acht andere gemeenten (Rucphen, Etten-Leur, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Woudrichem, Werkendam en Zundert) besloten in december het contract met het landelijk opererende Welzorg te ontbinden. De aanleiding is overal hetzelfde: talloze klachten over te langdurige levertijden van bijvoorbeeld rolstoelen, verkeerd of niet geleverde hulpmiddelen, slechte bereikbaarheid. Deze gemeenten hebben nog niet op een rijtje wat de financiële gevolgen zijn.

Kwaliteit

De gemeente Halderberge gaat voorlopig door met Welzorg omdat het aantal klachten meevalt. De gemeente doet momenteel zelf telefonisch onderzoek naar de kwaliteit van de zorg, 'van hulpmiddelen tot huishoudelijke hulp'. "De uitslag komt in mei, dan beslissen we definitief of we met Welzorg doorgaan", zegt wethouder Jan Paantjens. "Dat we bij een eventuele overstap duurder uit zijn, is daarbij geen overweging. De kwaliteit moet goed zijn."

De nieuwe hulpmiddelenleverancier Harting-Bank was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie. Welzorg vindt het 'jammer' dat negen West-Brabantse gemeenten het contract opzegden, maar begrijpt het wel. Woordvoerder Michael van Nieuwkasteele: "Er gaat nog te veel mis met de reorganisatie. Die is nodig door bezuinigingen in de zorgbranche, beleidswijzigingen bij gemeenten en prijsdalingen."