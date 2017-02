article

STANDDAARBUITEN - Negen Brabantse monumenten krijgen in totaal 2,2 miljoen euro subsidie van de provincie. Het hoogste bedrag (379.547 euro) gaat naar het Suikerentrepot in Standdaarbuiten. De Grote Kerk in Breda ontvangt 225.000 euro. Volgens gedeputeerde Henri Swinkels van cultuur is Brabant bezaaid met erfgoed. ,,Van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Al dat erfgoed maakt ons verleden zichtbaar. Dat verleden zit in elk van ons.''

Provincie subsidieert suikerloods Standdaarbuiten met bijna vier ton

Standdaarbuiten