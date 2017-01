Spoedoverleg over 'nee' tegen windpark Nuon bij Klundert

ZEVENBERGEN - Gedeputeerde Erik van Merrienboer komt dinsdag de gevolgen van een 'nee' tegen het windpark van Nuon bij Klundert met de gemeenteraad bespreken.

De raad neemt donderdag 12 januari een besluit over het plaatsen van zeven windmolens op industrieterrein Moerdijk. De weerstand in Klundert is groot. Dat geldt voor de raadsfracties net zo. Enkel GroenLinks is voor.

Maar wethouder Jaap kamp waarschuwde dat de gevolgen van een 'nee' groot kunnen zijn. De gemeente dreigt voor miljoenen euro's het schip in te gaan door een claim van Nuon en misgelopen inkomsten. Ook is het gevaar dat de provincie ingrijpt en het park via een inpassingplan zelf realiseert.

Op initiatief van het CDA wordt daarom Van Merrienboer naar de gemeente gehaald om nog voor de raadsvergadering eventuele gevolgen te bespreken.