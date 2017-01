Pastorie Klundert in steigers gezet voor renovatie

KLUNDERT - De voormalige pastorie aan de Molenstraat in Klundert is in de steigers gezet. Het pand ondergaat het komend half jaar een grondige renovatie, zegt eigenaar Henk Strootman.

De ondernemer gaat in het gebouw zijn kantoor vestigen. Erboven komen twee of drie appartementen. ,,Mogelijk wordt een gedeelte boven ook kantoor, daar moet ik nog een besluit over nemen.''

Strootman is eigenaar van de AH in Klundert, daarnaast doet hij in onroerend goed en bouwt hij kerkorgels. Zijn kantoor zit nu bij de Rabobank in de Voorstraat. Hij is ook mede-eigenaar en commissaris van de Strootman Group in Standdaarbuiten, een groothandel in consumentengoederen.

Strootman is tevens eigenaar van de voormalige Joannes de Doperkerk. De renovatie van dit gebouw staat ook op punt van beginnen.