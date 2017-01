article

1.6831874

FIJNAART - Als het gaat om de realisering van een nieuwbouwwijk in Fijnaart dan krijgt Fijnaart-West nog steeds sterk de voorkeur van de gemeente Moerdijk. Het ZNS-terrein blijft ook in beeld als bouwlocatie maar komt pas later aan de beurt.

Nieuwbouwwijk komt in Fijnaart-West

FIJNAART - Als het gaat om de realisering van een nieuwbouwwijk in Fijnaart dan krijgt Fijnaart-West nog steeds sterk de voorkeur van de gemeente Moerdijk. Het ZNS-terrein blijft ook in beeld als bouwlocatie maar komt pas later aan de beurt.

http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/nieuwbouwwijk-komt-in-fijnaart-west-1.6831874

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6395366.1474447016!image/image-6395366.jpg

Moerdijk,dnr

Moerdijk