article

1.6795752

MOERDIJK - De persoon die op de Zeehavenweg op industrieterrein Moerdijk vrijdagmiddag in het water gevallen was is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Persoon te water in Moerdijk, slachtoffer afgevoerd naar ziekenhuis

MOERDIJK - De persoon die op de Zeehavenweg op industrieterrein Moerdijk vrijdagmiddag in het water gevallen was is afgevoerd naar het ziekenhuis.

http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/moerdijk/persoon-te-water-in-moerdijk-slachtoffer-afgevoerd-naar-ziekenhuis-1.6795752

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6795963.1483100917!image/image-6795963.png

Moerdijk