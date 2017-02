Makelaar Van Wensen past plan Kreekgebouw aan

KLUNDERT - De Klundertse makelaar Pieter van Wensen heeft zijn plannen voor het Kreekgebouw in het centrum aangepast. Hij heeft twee varianten bedacht voor het gebouw, waarbij de sgraffito in zijn geheel gespaard blijft.

De makelaar presenteerde zijn nieuwe plannen tijdens de druk bezochte avond van de zogeheten stadstafel in De Niervaert. In een lang betoog vertelde Pieter van Wensen waarom hij het voormalige badhuis wil kopen. ,,We zitten sinds 2009 met ons kantoor in de Molenberglaan. Sinds oktober 2013 staat het Kreekgebouw leeg. Zonde. Maar het is te groot voor ons kantoor."

Toen bekend werd dat de gemeente woningen in het gebouw wil toestaan veranderde de zaak. Van Wensen wil er twee of drie seniorenappartementen maken. En wil de gevel met het kunstwerk vervangen door een glazen pui waarin de sgraffito wordt gezandstraald. Maar de reacties in Klundert waren niet van de lucht.

Een aantal mensen vindt dat het kunstwerk van Joop Sjollema moet worden behouden. Dat werd vooral duidelijk op de Facebook-pagina IndeKlundert. Nadat het plan van van Wensen in BN DeStem had gestaan, stroomden de reacties daar binnen.

Veel mensen pleitten ervoor dat het muurwerk behouden blijft. Van Wensen maandag in De Niervaert: ,,Wij zijn niet van plan om iets te doen waar een groot deel van Klundert tegen is."