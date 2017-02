Levensgevaarlijke capriolen van spookrijder op A16 tijdens tumultueuze achtervolging

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Een spookrijder heeft woensdagmiddag volgens de politie de levens van talloze medeweggebruikers in gevaar gebracht tijdens een achtervolging op de A16. De man wist uiteindelijk te ontkomen. Er raakte niemand gewond. De politie spreekt van een dodemansrit.

De achtervolging begon rond 14.00 uur bij de Drechttunnel bij Dordrecht. Agenten hadden aanwijzingen dat de auto betrokken was bij een drugsdeal. Zij gaven een stopteken, maar de bestuurder ging ervandoor over de A16 richting Breda. De politie zette met meerdere wagens de achtervolging in.

De bestuurder probeerde de politie af te schudden. Na het passeren van de Moerdijkbrug reed hij op enig moment tegen het verkeer in de A17 op. Vervolgens reed hij ook op de A16 tegen het verkeer in. De politie hield op de vluchtstrook op acceptabele snelheid de spookrijder in de gaten, aldus de woordvoerder. Bij Lage Zwaluwe verloren de agenten de spookrijder uit het oog en werd de achtervolging gestaakt.

Er waren in de richting Dordrecht enige tijd twee rijstroken afgesloten. Inmiddels zijn beide rijbanen weer vrijgegeven.

De opstopping liep op tot ruim 5 kilometer, goed voor een vertraging van dik een half uur.

De politie doet onderzoek.

