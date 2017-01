article

1.6864873

Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een zondagmiddag een ongeluk gebeurd ter hoogte van knooppunt Klaverpolder. Er stond rond 16.30 uur zo'n 7 kilometer file en de vertraging was meer dan een half uur, omdat twee rijstroken waren afgesloten. Even voor 17.00 uur was de file opgelost.

Lange file op A16 bij Moerdijk door ongeluk opgelost

http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/lange-file-op-a16-bij-moerdijk-door-ongeluk-opgelost-1.6864873

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.5105187.1464097871!image/image-5105187.jpg

Moerdijk