'De Vrolijke Spelers' hebben de lachers op hun hand in het Parochiehuis in Klundert

KLUNDERT – Voor een volle zaal van het Parochiehuis in Klundert speelde Toneelvereniging “De Vrolijke Spelers” uit Steenbergen zaterdagmiddag onder regie van Ineke Lindeman de komedie “Pluizenbol” van Theo Akkermans. Een heerlijk stuk in een mooi decor waarbij voor de bezoekers heel wat te lachen viel.

Het begon meteen al goed toen bleek dat in het vakantiehuisje van de familie Ganzewinkel was ingebroken. Er was niets gestolen, alleen het slot van de deur was kapot. Wat bleek? Het huisje wordt ook gebruikt door een jonge zwangere vrouw (Pluis), die er regelmatig een dutje komt doen.

Natuurlijk komt de familie er achter dat iemand regelmatig gebruik maakt van het bed dat in het vakantiehuisje staat. Maar niet nadat er zich ondertussen heel wat heeft afgespeeld. Zo is er een opa die de verzekering wil oplichten, want dan krijgt hij tenminste geld voor de spullen als ze gesloten worden. Een 40-jarige zoon die nog steeds thuis woont maar wel een vriendin heeft waarvan niemand op de hoogte is. En een politieagent die een opsporingsbevel verkeerd verstaat en daardoor voor nog meer verwarring zorgt.

De acht spelers en speelsters van de toneelvereniging zorgden met hun spel voor de nodige lachsalvo’s van het publiek dat tot de laatste zin genoot van het toneelstuk. Niet alleen het spel was van hoog niveau, ook de verstaanbaarheid van de spelers was perfect. Wat bijdraagt aan het kijk- en luistergenot van het publiek. Dit komt mede omdat de toneelvereniging gebruik maakt van een professionele licht- en geluidsinstallatie, waardoor alles tot op de achterste rij goed te zien en te verstaan is. Na afloop was er dan ook een verdiend applaus voor de toneelspelers van de toneelvereniging “De vrolijke Spelers” uit Steenbergen.