Klijs roept havenbedrijf Moerdijk en gemeente bij elkaar over besteding sponsorgeld

MOERDIJK – Er komt spoedoverleg tussen gemeente en havenbedrijf Moerdijk over besteding van sponsorgelden. Dat gebeurt komende week op initiatief van burgemeester Jac Klijs.

Provincie en gemeente hebben het havenschap per 1 januari van dit jaar omgevormd tot havenbedrijf. Tot ongenoegen van de gemeenteraad blijkt het sponsorbeleid op de schop te zijn genomen. De pot met 25.000 euro is toegevoegd aan de vitaliteitsregeling. Dat fonds is echter bedoeld voor leefbaarheidsprojecten. ‘Een bezuiniging en tegen gemaakte afspraken in’, menen raadsleden.

Uit notulen die BN DeStem heeft opgevraagd blijkt dat de nieuwe opzet in december vorig jaar door de raad van bestuur van het voormalige havenschap is goedgekeurd. Dat is opvallend, omdat daarin namens de gemeente de wethouders Thomas Zwiers en Frans Fakkers zaten, evenals de raadsleden Désirée Brummans (CDA) en Bert Schreuders (CU). Brummans en Schreuders stellen echter dat de notulen onvolledig zijn.

Volgens hen is toegezegd dat zij de kans zouden krijgen de nieuwe sponsoropzet eerst met collega-raadsleden te bespreken. ,,Er is ruis ontstaan en dat is nergens voor nodig’, vindt Klijs.