'Keurige' jaarwisseling in de gemeente Moerdijk

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk heeft een 'keurige' jaarwisseling achter de rug. "Een paar hele kleine dingen, niet noemenswaardig. En dat is gelukkig al een aantal jaren zo", zegt burgemeester Jac Klijs.

"We zetten in overleg met politie en openbaar ministerie in regionaal verband sterk in op preventie en dat werpt zijn vruchten af. Wat me wel opvalt is dat vuurwerk soms afschuwelijk zwaar is. Het lijkt af en toe wel of er een bom ontploft. Bij verkeerd gebruik kan dat soort vuurwerk veel schade veroorzaken."

Ook politie en brandweer spraken van een relatief rustige jaarwisseling in West-Brabant.