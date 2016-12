Kerkbanken Klundert verkocht: 'We hopen dat de mensen ze snel ophalen. En betalen'

KLUNDERT - De bankjes van de voormalige kerk aan de Molenstraat in Klundert zijn verkocht. ,,Er staan alleen nog wat pas gemaakte bankjes", zegt Jos van Loon van de Stichting Cultureel Klundert en hij voegt er ter verduidelijking aan toe dat de banken niet onlangs gefabriceerd zijn, maar dat ze destijds op maat gezaagd zijn.

Alles is verkocht, maar veel bankjes staan er nog. ,,We hopen dat de mensen ze snel ophalen. En betalen", merkt Ton Goverde van dezelfde stichting op.

De Joannes de Doperkerk in Klundert is geen kerk meer. Het moet het culturele hart van de stad worden. Eerder deze maand is het gebouw verkocht aan zakenman Henk Strootman. ,,Wij van de SCK mogen het gebouw op vaste dagen gebruiken voor culturele activiteiten. Henk Strootman gebruikt het voor zakelijke dingen", legt Van Loon uit.

Om de mogelijkheden als cultureel centrum te onderzoeken houdt de SCK op maandag 16 januari een brainstormsessie. Er zijn al mensen voor uitgenodigd maar de stichting zoekt jongeren die willen meedenken. De zitting is in De Witte Raaf aan de Vestkant en begint om 19.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Jos van Loon via loonbaks@planet.nl.