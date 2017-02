Historische waarde Bult van Pars in Klundert bewaren

KLUNDERT - Op de Bult van Pars in Klundert kunnen woningen of een winkel komen, maar er moet bij die ontwikkeling wel rekening worden gehouden met de historische waarde van het terrein. Dat concludeert de Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers na archeologisch onderzoek.

De toekomst van de Bult kwam maandagavond ook ter sprake tijdens de stadstafel van Klundert. Wim de Rijck van de gemeente somde de mogelijkheden met de Bult op: ,,Open graven en de grachten herstellen? Het halfbastion weer zichtbaar maken? Of het verwijzen naar het halfbastion?"

Vestingwerken

Op de Bult zijn resten van de oliemolen gevonden en restanten van van 17e-eeuwse vestingwerken. ‘Behoudenswaardig’, oordelen de onderzoekers van bureau RAAP. Dat adviseert de gemeente om de oude vestingwerken terug in oude staat te brengen. Zo zou de gracht die is aangetroffen kunnen worden uitgegraven en weer van water worden voorzien en het bastion worden hersteld. Dat ziet Zwiers niet gebeuren: ,,Het is ook niet zo dat als je het zand weghaalt er een halfbastion tevoorschijn komt.’’

Hij voelt meer voor de aanpak zoals in de Kasteeltuin in Zevenbergen. Dus verwijzen naar wat er eens was. Zo is in de Kasteeltuin een kunstwerk geplaatst als knipoog naar de oude stadspoort.

Wilde verhalen

De gemeente gaf opdracht voor het onderzoek omdat er plannen zijn voor ontwikkeling van het terrein en omdat in Klundert de wildste verhalen de ronde deden over wat er in de rond lag. Behalve de resten van de oliemolen en vestingwerken, troffen onderzoekers onder meer munten en schroeven aan.

De Bult van Pars is in beeld voor woningbouw, een supermarkt of een parkeerterrein. Zwiers heeft geen voorkeur. ,,We willen in ieder geval af van de huidige verrommelde situatie. Er moet wel iets gebeuren.’’ Maar als er iets gebeurt, moet eerst de vervuiling met asbest en olie worden opgeruimd. Als er huizen komen moet de grond wel schoner zijn dan wanneer er een parkeerplaats komt.

Dinsdag houdt heemkundekring Die Overdraghe een avond over de Bult van Pars in De Niervaert. Iedereen is daar vanaf 19.30 uur welkom.