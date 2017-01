Havens van Moerdijk en Rotterdam snuffelen aan elkaar

MOERDIJK - De havenbedrijven van Moerdijk en Rotterdam onderzoeken de mogelijkheid om nauwer te gaan samenwerken. Dit kan ertoe leiden dat Rotterdam als aandeelhouder in de Moerdijkse haven stapt.

,,We bekijken of we meer samen kunnen doen en in welke vorm dat dan moet gebeuren'', zegt Ferdinand van den Oever, directeur van het havenbedrijf Moerdijk.

Het onderzoek is een gevolg van de verzelfstandiging van het Moerdijkse havenschap. Dat is op 1 januari op afstand gezet door de provincie en de gemeente Moerdijk. Een professionelere aanpak is nodig om de ambities waar te maken uit de Havenstrategie 2030. Daarin staat onder meer dat Moerdijk moet uitgroeien tot een knooppunt voor duurzame logistiek en petrochemie.

De omvorming van het havenschap tot een NV maakt de weg vrij voor andere partijen om in te stappen. In het verleden toonden de haven van Antwerpen, de rijksoverheid en de Regio West-Brabant daarvoor al interesse. Maar dat Rotterdam als eerste in beeld is, is logisch aldus Van den Oever. De havens doen al veel samen, zoals de registratie van zeeschepen. Ook trekken ze samen op bij de verwerking van afval van schepen en levert Rotterdam nautische diensten aan Moerdijk.

Maar daarmee is volgens Van den Oever nog niet gezegd dat Rotterdam daadwerkelijk in het havenbedrijf Moerdijk stapt. ,,Zover is het nog niet. We zijn bezig met een verkenning. Eerst de inhoud, dan pas de vorm.''