LIJNDEN - De Haringvlietbrug in de A29 bij Numansdorp is vrijdagochtend in beide richtingen afgesloten na ongelukken in de mist. Door de aanvriezende mist is het spekglad op de brug, meldden de verkeersdienst van ANWB en VID. Bij de slippartijen zijn zeker tien auto's betrokken.

Haringvlietbrug dicht door mistongelukken

Moerdijk