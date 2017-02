Geluidsoverlast windmolens langs de Dintel: 'Zet ze 's nachts stil'

HEIJNINGEN/STEENBERGEN - De Moerdijkse wethouder Jaap Kamp gaat Raedthuys Pure Energie vragen de windmolens langs de Dintel 's nachts stil te zetten. Er zijn meer dan honderd klachten over geluidsoverlast, maar de precieze oorzaak is nog niet duidelijk.

Uit bedrijf

Het Moerdijkse SP-raadslid Bennie Blom opperde deze week in de raadsvergadering de mogelijkheid de molens in de nachtelijke uren uit bedrijf te nemen om omwonenden nachtrust te geven. ,,Ik ga dat zeker inbrengen, de overlast is er'', reageerde Kamp.

Negen van de twaalf turbines langs de Dintel zijn van Raedthuys: vier (Nieuw Prinsenland) op het terrein van de Suikerunie op Steenbergs grondgebied en vijf (Oud Dintel) aan de Moerdijkse kant. Drie andere turbines bij de Suikerunie zijn van een andere maatschappij.

Klachten

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft inmiddels 110 klachten geregistreerd, allemaal van inwoners van de gemeente Moerdijk. Het leeuwendeel betreft de twee parken van Raedthuys. ,,Er zijn bij dit soort parken altijd wel wat klachten, nu zijn het er relatief veel. Wij nemen ze zeer serieus'', zegt Arthur Vermeulen, directeur Windenergie van Raedthuys.

Hij voelt er weinig voor de molens in de nacht stil te zetten. Het bedrijf laat vanaf komende week geluidsmetingen door een bureau uitvoeren. ,,We willen weten of de molens aan de geluidseisen voldoen die de fabrikant ons heeft beloofd. Laten we eerst vaststellen wat er precies aan de hand is en daarna maatregelen nemen.''