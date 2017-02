Toon Buijs ontvangt de Bisschoppelijk Diocesane Onderscheiding in Fijnaart

FIJNAART – Klundertenaar Toon Buijs heeft zondagochtend in de r.-k Jacob de Meerderkerk in Fijnaart de Bisschoppelijk Diocesane Onderscheiding uitgereikt gekregen. Buijs kreeg de onderscheiding aan het einde van de eucharistieviering uit handen van emeritus pastor G. Dirven.

Buijs krijgt de onderscheiding voor de grote verdiensten die hij heeft voor de parochie in Klundert. “Jij bent altijd een toegewijd lid geweest van het kerkbestuur van de Joannes de Doperkerk in Klundert,” zei pastor Dirven in zijn woordje tot Toon Buijs. “Je hebt geadviseerd bij de algehele restauratie van de kerk. Dat was nog onder mijn voorganger pastoor Stevens. Vele zaken heb je mee helpen regelen. Zoals het oprichten van een parochieraad waarvan je ruim 25 jaar voorzitter bent geweest. Jarenlang ben je koster geweest. Daarnaast verzorgde je ruim 40 jaar de distributie van het parochieblad. Bij de sluiting van de kerk in Klundert heb je een herdenkingsboekje gemaakt over de parochie in Klundert. En dat alles zonder veel ophef, trouw en toegewijd.” Na deze lovende woorden reikte Dirven de versierselen, die horen bij de onderscheiding, uit aan Toon Buijs.”