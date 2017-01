Lastige klus voor O'G3NE op Songfestival: zeer sterke landen in zelfde poule

FIJNAART - Nederland treedt met O'G3ne aan in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Op donderdag 11 mei moet het meidentrio in Kiev bij eerste tien eindigen om een plek in de grote finale af te dwingen. Hoewel nog weinig landen hun liedjes hebben gepresenteerd, is al duidelijk dat dat een lastige klus gaat worden.

In de halve finale van Nederland bevinden zich namelijk de laatste jaren zeer sterke landen als Rusland, Roemenië en Hongarije. Die kunnen, mede door hun in vele Europese landen woonachtige electoraat, bijna altijd rekenen op een finaleplaats. Rusland greep vorig jaar in Stockholm net naast de zege. Ook doorgaans sterke Scandinavische landen als Noorwegen en Denemarken zitten bij Nederland. Toch lijkt de halve eindstrijd van O'G3ne, dat ook nog geen liedje heeft bekend gemaakt, niet sterker dan de eerste semifinale op dinsdag.

Nederland ontloopt namelijk altijd sterke landen als Zweden, Azerbeidzjan en Armenië. Ook Australië, dat een vaste deelnemer aan het festival is geworden, zit in de andere groep. Klein nadeel voor Nederland is dat de kwalificatieronde van donderdag één land meer telt en dat onze traditionele stemvriend België in de andere groep is ingedeeld.

Liedje nog onbekend

Voor wat betreft de song waarmee de zussen Lisa, Amy en Shelley Vol naar Oekraïne is bekend dat het waarschijnlijk om een meerstemmige ballad gaat. Presentatie van de Nederlandse inzending wordt eind februari of begin maart verwacht.

De landen die in de tweede halve finale aan de beurt zijn, zijn: Macedonië, Malta, Servië, Denemarken, Rusland, Roemenië, Hongarije, Oostenrijk, Ierland, Zwitserland, Estland, Israël, Bulgarije, Litouwen, San Marino, Kroatië, Noorwegen en Wit Rusland.



WhatsApp

Dit artikel is ook verstuurd via Whatsapp. Ook berichten op Whatsapp ontvangen van BN DeStem? Stuur BN AAN naar 0610141812.