Doorrijder gezocht na veroorzaken aanrijding op A16 bij Zevenbergschen Hoek (video)

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Op de A16 is donderdagavond een ernstig ongeval gebeurd waarbij meerdere voertuigen zouden zijn betrokken. Daarbij zijn twee gewonden gevallen.

Dat meldt politiewoordvoerder Alwin Don. Onduidelijk is hoe ernstig de gewonden er aan toe zijn.

Een rijbaan in de richting van Rotterdam was ter hoogte van Zevenbergschen Hoek afgesloten, maar werd rond 19.30 uur weer vrijgegeven. De file was even na 20.00 uur opgelost.

De politie is op zoek naar de vermoedelijke veroorzaker van het ongeval, die in de richting van Dordrecht is doorgereden. Op Twitter wordt gesproken over een witte Fiat 500 met 'forse schade'. Een opmerkelijke zet. Don: "Wij hopen dat door de oproep de bestuurder en/of het bewuste voertuig kan worden getraceerd."

Veel hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook een politiehelikopter zou rondvliegen.

Het verkeer staat vast of moet aanschuiven vanaf Breda. Ook op de A59 reden bestuurders die in de richting van knooppunt Zonzeel naderden zich vast, maar daar is de file inmiddels opgelost.

Vanaf de andere kant was het eveneens lange tijd aanschuiven wegens een kijkersfile.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse bij het ongeval.

A16 Breda►Rotterdam thv knp Zonzeel is de gehele rijbaan vrijgegeven na een eerder ongeval. Omleiding is opgeheven. #A16 L 50,0 — Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) January 5, 2017

Gezocht verm. veroorzaker aanrijding #A16 (Breda ri. Dordrecht) bij Zevenbergen: witte Fiat 500, forse schade. Bel 112 (spoed) of 0900-8844 — PolitieRoosendaal eo (@Politie_Rdaal) January 5, 2017

Heftig ongeval ri #rotterdam op de #a16 thv #zevenbergschenhoek. Meerdere auto's op elkaar en helicopter land net voor m'n neus. pic.twitter.com/ASKh9dyQZM — Ronald van den Hil (@RonaldvandenHil) January 5, 2017

Vier ambulances, twee brandweerwagens en twee politie auto's met loeiende sirene over de vluchtstrook. Das niet best 😏 #a16 — Beautyspots (@Beautyspotsnl) 5 januari 2017