CDA Moerdijk waarschuwt voor gratis WOZ-bureaus

ZEVENBERGEN - Nu bij de gemeente Moerdijk de WOZ-beschikkingen weer klaar liggen om verstuurd te worden, waarschuwt het CDA Moerdijk de burgers voor 'de vele zogenaamde WOZ-consulenten'.

Volgens Fred Wozniak van het CDA zijn dergelijke bureautjes in Moerdijk helemaal niet nodig omdat er een 'heel laagdrempelige toegang tot de behandelend ambtenaar beschikbaar is.'

Die WOZ-bureaus dienen namens woningeigenaren kosteloos bezwaarschriften in tegen de waardebepaling, maar ze kunnen bij de gemeente een kostenvergoeding claimen. ,,Door hun cliënt bij te staan kunnen ze ruim 800 euro bij de gemeente claimen", zegt Fred Wozniak van het CDA. ,,Geld dat alle burgers uiteindelijk samen betalen!"

Het is niet de eerste keer dat er in Moerdijk of in het land wordt geprotesteerd tegen de activiteiten van WOZ-bureaus. Deze bureaus dienen bezwaar in tegen de waarde van onroerend goed (woning of bedrijf) die de gemeente vaststelt. Op basis van deze taxatie wordt de aanslag Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

De Waarderingskamer - die gemeenten controleert en beoordeelt op de uitvoering van de WOZ - wijst er elk jaar op dat bezwaarschriften vooral lucratief zijn voor de WOZ-bureautjes. Een toegewezen bezwaar levert de woningeigenaar vaak niet meer dan een paar tientjes op, terwijl het bureau honderden euro's opstrijkt.

Daarom spreekt Fred Wozniak in zijn brief aan het college van B en W van 'een scheefgroei' en van 'een ongewenst neveneffect van de mogelijkheden door de wetgever gesteld'. Hij vraagt het college aan te geven hoeveel claims er jaarlijks door WOZ-consulenten worden ingediend.

Om de burger te wijzen op de werkwijze van de consulenten zou het college van B en W bij de aanslag een brief moeten voegen waarin een en ander wordt uiteengezet, aldus Wozniak. Ook wat het geldelijk belang van deze bureaus is, moet in die brief. ,,Hun belang, dat wij als inwoners betalen!" luidt het pleidooi van Wozniak. Hij vindt dat de gemeente een goede uitleg moet geven over 'de ruime mogelijkheid tot het zelf verzoeken tot wijziging van de WOZ-waarde.' Binnenkort reageert het college van B en W op de suggesties van de CDA-fractie.

In de gemeente Moerdijk staan 20.312 WOZ-objecten, zoals huizen en fabrieken. Er zijn 36.816 inwoners. Het onroerend goed in Moerdijk is ruim 6 miljard euro waard. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in de gemeente op de peildatum 1 januari 2016 is 207.000 euro. Dat is 2,5 procent meer dan op dezelfde peildatum in 2015. (bron: Waarderingskamer).