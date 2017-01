article

WILLEMSTAD - Maandagavond was er in gebouw Irene in Willemstad een discussieavond over het nieuwe terrassenbeleid in de gemeente Moerdijk. De gemeente wil het terrassenbeleid liberaliseren, maar daar is niet iedereen even blij mee. Zo eiste de raadsfractie van Onafhankelijk Moerdijk al dat de nieuwe regels per direct worden ingetrokken omdat er geen overleg met de bewoners was gevoerd.

Burgemeester Klijs biedt excuses aan voor onduidelijkheid over terrassenbeleid

