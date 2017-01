article

1.6826468

MOERDIJK - Bij afvalverwerker ATM op industrieterrein Moerdijk is het grootste zonne-energieproject van de gemeente Moerdijk in gebruik genomen. Met een druk op de knop stelde wethouder Jaap Kamp woensdag 4.200 zonnepanelen in bedrijf. De zonnecellen liggen op 34 meter hoogte op een van de opslagloodsen van ATM en ze zijn zichtbaar vanaf de Vlasweg.

Anderhalf voetbalveld zonnecellen bij ATM in Moerdijk

MOERDIJK - Bij afvalverwerker ATM op industrieterrein Moerdijk is het grootste zonne-energieproject van de gemeente Moerdijk in gebruik genomen. Met een druk op de knop stelde wethouder Jaap Kamp woensdag 4.200 zonnepanelen in bedrijf. De zonnecellen liggen op 34 meter hoogte op een van de opslagloodsen van ATM en ze zijn zichtbaar vanaf de Vlasweg.

http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/anderhalf-voetbalveld-zonnecellen-bij-atm-in-moerdijk-1.6826468

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4471608.1484224738!image/image-4471608.jpg

Moerdijk,dnr

Moerdijk