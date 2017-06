Kandidaat-koper NAC-stadion wil 10.000 m2 extra aan winkelruimte rond stadion

BREDA - Vijf partijen zijn in de race om het NAC-stadion over te nemen. Een consortium van drie marktpartijen heeft een belangrijke voorwaarde aan de koop gesteld.

Het consortium wil alleen tot koop overgaan als de gemeente Breda akkoord gaat met de bouw van nog eens 10.000 vierkante meter aan winkelruimte bij het stadion.

De drie partijen - cateringbedrijf NHG en de vastgoedontwikkelaar Hinke Fongers en Westpoort Vastgoed - willen louter sportspeciaalzaken onderbrengen in de winkels. ,,Zoiets is er in Breda nog niet. Wij denken dat zo'n formule iets kan toevoegen", zegt Ari Roobol, van Westpoort Vastgoed.

De Lunet

Of de Bredase gemeenteraad met dat plan akkoord gaat is maar de vraag. Eerder leidde de bouw van Stada Stores, het winkelcentrum naast het stadion waar onder andere de Jumbo megasuper is gevestigd, tot veel kritiek. Kleinere winkelcentra in de omgeving hebben het sindsdien nog moeilijker het hoofd boven water te houden. Het betekende ook het einde van winkelcentrum De Lunet.

Maar, zegt Roobol, de 10.000 vierkante meter voor louter sportspeciaalzaken hoeft geen concurrentie te betekenen voor het bestaande winkelaanbod in Breda. ,,Dit is namelijk een heel ander concept. Je zet alle speciaalzaken bij elkaar op het gebied van sport. Daarmee kweek je een nieuwe behoefte bij de consument."

Sportwinkel

Dat Breda sinds enige tijd ook al een Decathlon heeft, is volgens Roobol geen beletsel. ,,Dat is weliswaar ook een sportwinkel, maar geen speciaalzaak op dat gebied."

Volgens Roobol is de bouw van de winkels een absolute voorwaarde om met de gemeente in onderhandeling te gaan over de aankoop van het stadion. ,,Laat ik het zo zeggen: als we buiten het stadion geen ontwikkelmogelijkheden krijgen dan heb ik geen interesse. Anders wel."

Doorn in het oog

Maandagavond werden de fracties in de gemeenteraad ingelicht over de interesse van diverse marktpartijen voor de aankoop en exploitatie van het stadion dat sinds 2003 in handen is van de gemeente Breda.

Die kocht het destijds voor 15,7 miljoen euro van NAC omdat de club op dat moment in grote financiële problemen zat en failliet dreigde te gaan. De verstrengeling die zo ontstond is de gemeenteraad al jarenlang een doorn in het oog. Want als NAC in financiële problemen komt betekent dat ook direct een financieel probleem voor de gemeente.

Verstrengelde relatie

Het huidige college van B en W heeft daarom alle mogelijkheden op een rijtje laten zetten om een eind te maken aan die verstrengelde relatie. Of zoals wethouder Alfred Arbouw (VVD) aangeeft: ,,We willen weer naar een meer zakelijke relatie met NAC."

Verkoop van het stadion dat voor 16,5 miljoen euro in de boeken staat, is één van die scenario's. Het tweede scenario is het vinden van een marktpartij die het stadion van de gemeente gaat huren en vervolgens weer doorverhuurt aan NAC.

Later dit jaar hakt de gemeenteraad de knoop door.