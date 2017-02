article

ETTEN-LEUR - ,,Iedereen had er zin in’’, zegt Mike Fikke van Het Witte Paard over het besluit van elf horecagelegenheden in hartje Etten-Leur om tijdens het carnaval de Fleut als betaalmiddel te hanteren. Naast het Witte Paard, Nieuwe Nobelaer en De Butler gaat het om Vincents, K'annet, Stapels, De Goesting, De Zaak, Neêrlandsch Koffyhuis, Marktzicht en De Klomp.

‘Weer makkelijk van café naar café in Etten-Leur met de Fleut’

