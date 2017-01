Website carnavalsoptocht gehackt: 'Wie doet nou zoiets?'

ETTEN-LEUR - Hackers hebben gehakt gemaakt van de website van Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur. Voorzitter Jan Weterings is beduusd. "Wie doet nou zoiets? Waarom zou je carnavalsminnend Etten-Leur zo bedonderen. Zeker iemand die geen affiniteit heeft met carnaval."

Weterings stelt alles in het werk om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Wie nu de website bezoekt, krijgt als resultaat een leeg scherm, met slechts enkele foutmeldingen. Ook het reguliere e-mailadres van de optochtorganisatie is niet bereikbaar. "We zitten nu al een tijdje in de penarie. We missen de site enorm. Omdat deze niet bereikbaar is, kan ik niet nagaan wie zich heeft ingeschreven voor onze optochten. We ontvangen via via wel enkele inschrijfformulieren, maar we balen enorm van deze situatie. Hopelijk komt de website op korte termijn weer beschikbaar. Ik ben volop aan het testen."

Qua inschrijvingen voor de Kinderoptocht en de Grote Optocht loopt het volgens Weterings nog niet echt storm. Maar Weterings is een ras-optimist. "Carnaval is pas eind februari en het verleden leert ons dat velen dikwijls laat zijn met inschrijven." Alle communicatie loopt op dit moment via de Facebookpagina van Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur. "Hier zijn alle inschrijfformulieren en reglementen te downloaden. De inschrijfformulieren voor de Grote Optocht op 26 februari kunnen doorgestuurd worden naar Guus van Mieghem (g.v.mieghem@planet.nl) en die voor de Kinderoptocht op 25 februari kunnen gericht worden aan Miranda Dils (dilsjaspers@kpnmail.nl).

"Een hoop gedoe", aldus Weterings. Vraag is natuurlijk of de hacker wellicht het motto van Stichting Carnaval De Stijloren, 'We nimme oe bij ut nuske', iets te letterlijk heeft genomen. Weterings kan er niet mee lachen. "Bende betoeterd?", om met het motto van de Leurse Leut te spreken.