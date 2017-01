Waar is Rob van Dongen? 'We hopen op een klein wonder' (longread)

ETTEN-LEUR - Rob van Dongen ging een eindje autorijden. Om zijn hoofd leeg te maken. Hij verdween in de nacht. Wat is er toch gebeurd met lieve Rob?

Soms praat Hanneke (36) in de tegenwoordige tijd over haar broer Rob van Dongen (44), alsof hij ergens een nieuw leven is begonnen. Soms praat ze in de verleden tijd, alsof hij dood is. Het tekent de radeloosheid in de familie. Wat is er toch gebeurd met lieve Rob?

Gezellige familiedag

Op zondag 27 november kijkt de hele familie naar de laatste race van het seizoen in de Forumule 1. Dat is een liefhebberij van Rob. Het is een leuke middag. Rob ziet Max Verstappen na een 'magistrale inhaalrace' als vierde eindigen op het circuit van Abu Dhabi. Nico Rosberg is wereldkampioen. ,,Het was een gezellige familiedag'', schetst Hanneke.

Rob is niet vaak in Nederland. Als boortechnoloog verblijft hij meestal in het buitenland, de laatste jaren vooral in Dubai. Hij heeft geen woning in Nederland. Als de alleenstaande expat 'thuis' komt, logeert hij meestal bij zijn vader in zijn geboorteplaats Etten-Leur.

Nachtelijk ritje

Die nacht, maandagochtend 28 november, hoort vader rond twee uur geluiden op de benedenverdieping. Het is Rob. Hij zegt dat hij een eindje gaat rijden om 'zijn hoofd leeg te maken'. Het nachtelijke ritje wekt geen argwaan bij zijn vader. Rob is een beetje een einzelgänger, zegt Hanneke, iemand die er gewend aan is in zijn eentje de wereld over te reizen. Rob? Ach, die loopt niet in zeven sloten tegelijk. Die komt over een uurtje weer thuis.

Maar Rob komt niet terug. Hij verdwijnt in de koude nacht.

Iets niet pluis

Een volwassen man mag dat, even van 'de radar gaan'. Om welke reden dan ook. ,,Zolang hij wil. Dat is ieders recht. Dat begrijp ik. Maar toen Rob maandag niet thuis kwam, wisten we meteen dat er iets niet pluis was'', vertelt Hanneke. De wanhoop slaat toe.

De familie heeft geen enkel signaal opgevangen. ,,Het zat Rob weliswaar al een tijdje niet mee. Hij had geen relatie, collega's waren ontslagen en omdat de olie-industrie op zijn gat ligt, had hij zelf ook geen werk. En hij was wat grieperig. Maar dat was allemaal op te lossen. Rob was niet depressief, er waren geen rare, overspannen toestanden en hij had geen traumatische ervaring achter de rug.''

Aangifte

Het verontrust de familie vooral dat Rob behalve zijn paspoort niets heeft meegenomen. ,,Geen geld, bankpasjes, mobieltje, computer of kleding, niks! Het klopte gewoon niet.'' De volgende dag, dinsdag, doet Hanneke aangifte bij de politie. ,,Dat was nog een hele drempel. Ik had zijn laptop en andere persoonlijke spullen meegenomen. Je denkt: wat doe je nu? Dat geef je allemaal aan de politie. Je schendt zijn privacy, terwijl je die het liefst wil beschermen.''

Hanneke omschrijft haar broer als een 'vriendelijke, heel sociale man die van zijn familie houdt'. ,,Hij heeft kinderen uit een vorige relatie die hij op dit moment helaas niet meer ziet. Hij is een fijne broer en leuke oom. Een intelligente, stabiele man ook, een ingenieur met hersenen.'' Rob leefde wel wat teruggetrokken, zegt Hanneke. Hij was geen lid van (sport)verenigingen, kwam niet op een sportschool, las wel veel en keek graag naar sport.' Nederlandse vrienden heeft hij eigenlijk niet. ,,Als expat zijn je collega's je vrienden, de mensen met wie je op vakantie gaat, laatst nog in Cambodja'', vertelt Hanneke.

Vertrokken

Wat is er dan gebeurd? Toch het ondenkbare, zelfmoord? Hanneke haalt de schouders op: ,,Even denk je dat hij misschien tegen de feestdagen opziet. Maar Sinterklaas gaat voorbij en Rob meldt zich niet. Dan denk je hetzelfde rond Kerstmis, maar weer gebeurt er niks. We weten nu zeker dat Rob niet is vertrokken met de intentie om weg te blijven. Hij zou dat zijn familie niet aandoen. Als hij weg wilde, zou hij dat gewoon zeggen. Hij zou er niet stiekem tussenuit knijpen. Reizen was zijn natuur. Hij verbleef soms meer dan een half jaar in het buitenland zonder dat we steeds contact hadden.''

'Hart én verstand' vertellen Hanneke inmiddels dat haar broer niet meer leeft. Maar hoop sterft niet. ,,Hebben we dan toch iets gemist? Soms hoop ik dat de politie iets raars ontdekt. Een heel dubbel gevoel natuurlijk. Maar als Rob bijvoorbeeld een geheim, tweede leven had, dan kunnen we ten minste ergens gaan zoeken. Ik ben nu de hele dag met hem bezig, hoop elke morgen dat ik een berichtje van hem vind in de mail. Maar ik sta meteen geparkeerd. Ik weet niet waar ik moet zoeken.''

Rob van Dongen is 1,82 meter lang, hij heeft blauwe ogen en donkerbruin haar.

Zijn zwarte Alfa Romeo 156 Sportwagon heeft het kenteken 84-HL-LS. In die auto is Rob maandagmorgen 28 november om 02.00 uur vertrokken uit de woning van zijn vader, in het wijkje Achter de Molen in Etten-Leur.