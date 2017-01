Vuurwerk naar binnen gegooid bij woning van moeder Jake Owen Raats in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Zaterdagavond is er vuurwerk door de brievenbus gegooid bij een woning aan de Lambertusstraat in Etten-Leur. Hier woont de moeder van Jake Owen Raats.

Raats zit namens Leefbaar Etten-Leur in de gemeenteraad en woonde geruime tijd bij zijn moeder. De politicus is inmiddels verhuisd.

In de periode dat Raats zelf in de Lambertusstraat woonde, werden er stenen door de ruiten gegooid van de woning. Dit was in de periode dat Raats voor de PVV kandidaat was bij de provinciale staten verkiezingen. De drie 14-jarige jongens die hiervoor verantwoordelijk waren, kregen een taakstraf.

Vrijdagochtend werd er aan De Kwartel in Etten-Leur een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Deze 'bom' zorgde voor enorm veel schade aan de woning.