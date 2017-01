Voorstelling afgeblazen: te weinig kaarten verkocht voor jubileumshow Muzikaèl

ETTEN-LEUR - Het jubileumjaar van muziekgroep Muzikaèl kent een koude start. Het regiokoor had komende zaterdag met haar nieuwe theatershow "FEEL" in Het Turfschip alle zintuigen willen prikkelen! De 40 energieke koorleden stonden te trappelen, maar de bezoekers laten het afweten.

'Er zijn onvoldoende kaarten verkocht om de show door te kunnen laten gaan', laat Judth Spruit weten. Wie al kaarten had, kan contact opnemen met Het Turfschip. Het is nog niet bekend of de voorstelling op een later moment zal worden gehouden.