article

1.6918564

ETTEN-LEUR - ,,Luister, we gaan zo direct twee aan twee aan de slag. De pallets worden in rijen neergezet en we zorgen daarbij dat alle pallets vrij staan." Aan het woord is Bas Mol. Hij instrueert een sjouwploeg van zo'n 12 vrijwilligers die zaterdagochtend aan de slag gaan in het voormalig Praxisgebouw aan de Grauwe Polder. De hal van zo'n 40 bij 40 meter vormt met Pasen het decor van een unieke culturele manifestatie rondom de kruiswegschilderijen van de Amsterdamse kunstenaar Theo Forrer.

Voormailig Praxisgebouw in Etten-Leur klaarmaken voor manifestatie 'Alleen even een beetje opruimen'

ETTEN-LEUR - ,,Luister, we gaan zo direct twee aan twee aan de slag. De pallets worden in rijen neergezet en we zorgen daarbij dat alle pallets vrij staan." Aan het woord is Bas Mol. Hij instrueert een sjouwploeg van zo'n 12 vrijwilligers die zaterdagochtend aan de slag gaan in het voormalig Praxisgebouw aan de Grauwe Polder. De hal van zo'n 40 bij 40 meter vormt met Pasen het decor van een unieke culturele manifestatie rondom de kruiswegschilderijen van de Amsterdamse kunstenaar Theo Forrer.

http://www.bndestem.nl/regio/etten-leur/voormailig-praxisgebouw-in-etten-leur-klaarmaken-voor-manifestatie-alleen-even-een-beetje-opruimen-1.6918564

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6918571.1487541586!image/image-6918571.jpg

Etten-Leur