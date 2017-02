Vierde boek van Kees van Endschot over Liesbos bevat 'verhalen over gewone mensen in gewone huizen'

BREDA/ETTEN-LEUR - Drie Rondjes Liesbos staan al op zijn naam. Bredanaar Kees van Endschot beschreef al de oost-, noord- en zuidkant van het Liesbos. Dat wil zeggen de straten met de families en de huizen waarin ze woonden. Het vierde boek verhaalt over de westkant dat geheel op Etten-Leurs grondgebied ligt.

De Moerdijkse Postbaan, Bredaseweg, Attelakenseweg (Liesbosweg), Steenmansweg en Teerlingweg komen in dit deel aan bod. Het schrijven van het eerste boek kostte Van Endschot drie jaar. Daarna verscheen er elk anderhalf jaar een nieuw boek.

Hij dook in het bevolkingsregister vanaf 1811 en bij het kadaster vond hij informatie over huizen vanaf 1832. ,,Het zijn verhalen over gewone mensen in gewone huizen", zegt van Endschot.

Zo wordt verhaald over de fruitkwekerijen van Van Vleuten en Verhey-Van Wijk aan de Moerdijkse Postbaan, passeren de families Vermunt, Graumans en Hendrikx van de Attelakenseweg de revue en wordt geschreven over de kindergezondheidskolonies. ,,Bleekneusjes van boven de rivieren kwamen daar tussen 1900 en 1930 aansterken vanwege de gezonde lucht." Steenmansweg, met de families Bekers en Scheifes, de Bredaseweg waar de families Hennekam, Knobel en Oomen woonden en de Teerlingstraat komen ook in het laatste boek voorbij.

Het boek Rondje Liesbos deel IV is tot 23 februari voor 18 euro te bestellen via endschot@ziggo.nl. De presentatie van het boek is 26 maart in het gemeenschapshuis van het Liesbos. Aanvang 14.00 uur.