Vibrators, zweepjes en maskers uit Fifty Shades Darker komen uit Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De film Fifty Shades Darker zorgt voor extra bedrijvigheid bij Rimba bv in Etten-Leur. Deze groothandel in erotische speeltjes bracht vijf jaar geleden de officiële Fifty Shades of Grey-collectie op de markt, exclusief voor de Benelux.

Een zeecontainer vol zweepjes, blinddoeken en genotsballetjes werd afgeleverd bij Rimba. "Die spullen waren in een mum van tijd verkocht. De hype van toen is er nu niet meer, maar we kunnen alsnog goed merken dat de tweede film deze week in première gaat", aldus woordvoerster Lionne van den Heuvel.

'Maskers vliegen de deur uit'

Vanwege Fifty Shades Darker is er zelfs een nieuwe collectie op de markt gebracht. Donkergekleurde vibrators, zweepjes en niet te vergeten maskers verwijzen naar de attributen die in de film door miljardair Christian Grey en studente Anastasia Steele worden gebruikt. "Onze klanten zijn helemaal weg van de maskers uit deze collectie. Dat heeft met de filmtrailer te maken. Daarin zie je dat Anastasia een zilveren masker draagt en Christian een zwart exemplaar. Die maskers vliegen de deur uit", aldus de Rimba-woordvoerster.

Bondage-artikelen

Volgens haar doen ook bondage-artikelen het goed. Bij de Etten-Leurse groothandel balen ze dat de aandacht voor de film pas laat op gang is gekomen. "Pas sinds twee weken zie je veel reclame voor Fifty Shades Darker. Die aandacht was bij het uitkomen van de eerste film Fifty Shades of Grey in 2015 een stuk groter. Maar goed, we merken de laatste dagen dat de vraag naar onze producten behoorlijk stijgt. Wij denken dat onze attributen ook nu weer in heel wat slaapkamers worden uitgeprobeerd."