DEN HELDER - Het stoffelijk overschot dat in een auto in een water in Den Helder is aangetroffen is hoogst waarschijnlijk van Rob van Dongen. De politie Noord-Holland vermoedt dat zeer zeker, maar wacht nog op uitsluitsel van het DNA-onderzoek.

Vermiste Rob van Dongen waarschijnlijk inzittende van gevonden auto

