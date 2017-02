Veel winnaars op Mauwavonden in Ut Zwaaigat

ETTEN-LEUR - Zowel vrijdag als zaterdag was het volle bak bij de Mauwavonden in het Turfschip. Aan drie verschillende mauwers werd een prijs uitgereikt.

Alle mauwers kwamen voortreffelijk uit de verf, dus ook het publiek voelde zich winnaar. En dan was er nog de 'Rinus lacht meej trofee' voor het meest memorabele moment tijdens de mauwavonden. Die ging naar nar Wimmuhkuh, omdat hij op het podium ongepland pardoes van zijn stoel viel.

Over twee avonden mag Arno Renne, die optrad als stratenmaker Nolleke Turf, zich van de jury de beste mauwerd 2017 van Ut Zwaaigat noemen. Op vrijdagavond ging de publieksprijs naar Feest-DJ Koke ( André Geldtmeijer) en zaterdagavond vond het publiek dat Kaat van de Kaai (Marleen Konings) het leukste voor de dag kwam.



Kaat van de Kaai (Marleen Konings) stond voor het eerst in het Turfschip in de ton. Zij had de lachers al direct op de hand toen ze over haar vijftigste verjaardag vertelde. El de Lellebel (Ellis Marcelis) deed haar naam alle eer aan. Geen man bleek veilig voor haar, hetgeen tot komische taferelen leidde.

Op 7 februari meldde Keke van Boven (Carla van Gils) zich wegens familieomstandigheden af. Edward Dam vond Tinuske van Beuke (Ad van Overveld), eigenlijk gestopt als tonprater, bereid om in te vallen. Compleet in tenue en met racefiets trad de oud-wielrenner aan. En hij presenteerde een schitterend geheel van moppen en acts waarmee hij vroeger succes had. Wat Koert de Kapper (Twan van Oers) in zijn zaak meemaakte werkte eveneens op de lachspieren. Je kon merken dat presentator Peter Meesters ervaringen in de ton had. Op ludieke wijze praatte hij alles aan elkaar.

Jan Roovers, schrijver van dit Leurse volkslied, werd zaterdag erelid van de Leurse Leut.