Uitstel zonnegalerij langs A58 bij Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De geluidswal langs de A58 is zeker in beeld voor de aanleg van zonnepanelen. ,,Maar niet op korte termijn", heeft het college van B en W aan de fractie van ONS Etten-Leur laten weten. De partij had gevraagd naar de stand van zaken van het project.

Een zonnegalerij langs de A58 is een project dat de gemeente Etten-Leur graag met energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur en eigenaar van de geluidswal Rijskwaterstaat wil uitvoeren. De gemeente geeft twee redenen waarom het project op de lange baan is geschoven. Het kan zijn dat het zonnepanelenproject gekoppeld wordt aan nieuwbouwwijk De Streek waar momenteel volop gebouwd wordt. De wijk ligt langs de A58. ,,In dat geval wordt het project geheel of gedeeltelijk door een van de projectontwikkelaars gerealiseerd", zo stelt de gemeente.

Appartementengebouwen

Daarnaast is DuurSaam Etten-Leur momenteel druk in overleg met Woonstichting Etten-leur over het plaatsen van zonnepanelen op daken. ,,Er zijn zes appartementengebouwen van de woonstichting geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen", vertelt secretaris Kees Bulthuis van Duursaam Etten-Leur. ,,We willen daar subsidie voor aanvragen en als dat lukt huiseigenaren en huurders benaderen om een of meerdere zonnepanelen te kopen voor op die daken. Rendement wordt uitgekeerd op de bankrekening." Ook is DuurSaam Etten-Leur bezig met zonnepanelen op het dak van de KSE. ,,Recent hebben we gehoord dat de subsidie-aanvraag is afgewezen. We hebben kennelijk te hoog ingezet. Nu moeten we een nieuwe aanvraag indienen. Al met al kosten deze projecten gewoon veel tijd."

Geluidswal

De gemeente vindt het vanwege ervaring en capaciteit verstandiger om eerst deze projecten te realiseren en pas daarna aan de slag te gaan met zonnepanelen op de geluidswal. ,,Het is een fantastische plek op het zuiden en het zorgt voor een goede uitstraling. Het toont aan dat je als gemeente energiezuinig bezig bent", meent Bulthuis.

Ook in de gemeente Moerdijk is al geopperd dat mocht er een geluidswal langs de A4 bij Heijningen komen het een goede plek zou zijn om zonnepanelen aan te leggen.