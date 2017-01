Stichting neemt Ut Praothuis 'om niet' over van gemeente

ETTEN-LEUR - Stichting Ut Praothuis neemt het gelijknamige wijkgebouw over van de gemeente Etten-Leur. Voorzitter Louis Boumeester ziet dat als de kroon op meer dan een jaar goed overleg over de voorwaarden. Wethouder Jan van Hal (financiën) bevestigt de overdracht, al moet de overeenkomst dinsdag nog formeel door de notaris worden bekrachtigd.

De stichting is opgericht vanuit wijkvereniging Buurtbelang Banakkers, omdat die geen vastgoed mag hebben. Bouwmeester: ,,We krijgen nu een startsubsidie mee van 22.000 euro per jaar voor de exploitatie en het onderhoud.’’ Dat bedrag wordt jaarlijks met vijf procent afgebouwd, omdat de gemeente met de stichting heeft afgesproken dat Ut Praathuis op termijn zichzelf moet bedruipen.

Bouwmeester benadrukt dat het Ut Praothuis het hart van activiteiten in de wijk blijft. ,,We blijven in principe hetzelfde doen.’’ Bruiloften en partijen zijn echter taboe, als het gaat om initiatieven die de kas kunnen aanvullen. ,,Dat is al snel oneerlijke concurrentie’’, verduidelijkt de wethouder. De stichting ziet echter nog wel mogelijkheden. De hele week door is het wijkgebouw gevuld met activiteiten, maar vooral in het weekeind liggen er nog mogelijkheden, denkt de stichting. Daarbij wordt ook gedacht aan nieuwe gebruikers

'Om niet'

Het gebouw wordt ‘om niet’ van de gemeente overgenomen. ,,Die wil van dit soort kopzorgen af’’, lacht secretaris Giel Venema. De overeenkomst houdt in dat de stichting Ut Praothuis voor twintig jaar overneemt. Maar mocht de stichting overhoopt ter ziele gaan, valt het gebouw terug naar de gemeente, legt wethouder Van Hal uit.

Volgens Boumeester laat de gemeente nog onderhoud uitvoeren. Volgens hem is sprake van achterstallig onderhoud, onder meer aan het dak. ,,Daarmee is een bedrag van 19.000 euro gemoeid. Ook wordt het pand duurzaam gemaakt, onder meer door zonnepanelen te plaatsen.’’ Wethouder van Hal houdt een slag om de arm. Hij denkt niet dat de hele klus 75.000 euro gaat kosten, zoals eerder door de gemeente was begroot.,,Dat is te kort door de bocht.’’

Nieuwe gebruikers vinden

Volgens Van Hal is de overdracht van het gebouw een duidelijk teken dat de gemeente geloof in het initiatief van de wijkvereniging om op eigen benen te staan. ,,En wij moeten zorgen dat zorgen dat ze de exploitatie kunnen dragen’’, zegt hij over de startsubsidie. Het is aan de stichting om nieuwe gebruikers te vinden, die extra geld in het laatje brengen om de afbouw van de startsubsidie te compenseren. ,,Maar daar hebben we alle vertrouwen in.’’

Louis Boumeester schildert dat de gemeente op verschillende momenten in de historie op het punt stond de wijkactiviteiten onder te brengen. Recentelijk was nog sprake van onderdak in de nieuwbouw van basissschool De Vier Heemkinderen. ,,Sinds 2008 is dat het idee achter de Brede School Plus, die overal in de gemeente is gekomen. Maar dat wilden wij niet.’’ De stichting Ut Praothuis wil vooral een wijkfunctie verzorgen, met name voor ouderen. ,,Dan moet je niet activiteiten onderbrengen in een school. Het werkt niet als je ouderen laat gymmen in de aula en als ze gaan bridgen moet het stil om hun heen zijn.’’