Rob van Daal blikt terug op kwestie 'Oh Sylvana'

ETTEN-LEUR - Rob van Daal (54) wilde 'Oh Sylvana' eigenlijk helemaal niet zingen. Toen hij in oktober met het nummer van de Gebroeders Ko de studio van Manfred Jongenelis in Etten-Leur binnenstapte, voorspelde hij gelijk dat er trammelant van zou kunnen komen.

Aandacht

Met regels als 'Waarom pak jij je koffers niet?' en 'Wat ben je toch een zielepiet' wist heel Nederland direct dat het Sylvana Simons, Tweede Kamerlid in spe ging. Maar ja, Rob van Daal is wel een artiest. En eentje die graag met zijn neus in de wind loopt. Zo'n plaatje genereert een enorme aandacht.

Manfred Jongenelis keek er met iets meer gevoel voor commercie naar. ,,Iedere artiest wil een uniek liedje. Iets wat een ander niet doet. Of durft. Iedere artiest zoekt media-aandacht. Positief of negatief. Bovendien was dit nummer een unieke kans om voor het Nederlandse volk op te komen", legt Jongenelis uit.

Russisch meisje

Rob van Daal kroop achter de microfoon en zong 'Oh Sylvana' in. Toen het nummer uitkwam bezwoer Van Daal echter in de media dat het niet over Sylvana Simons ging maar over een Russisch meisjes. ,,Dat was mijn idee", zegt Manfred Jongenelis nu. ,,Niet omdat we niet durfden te zeggen over wie het ging, maar omdat we Sylvana Simons niet wilden kwetsen." Hij lijkt het te menen.

Omroep Brabant vroeg Jongenelis de audiotrack van het nummer op te sturen. ,,Dat werd op de website van de omroep gezet en is daarna gedownload. Nog voor de officiële videoclip klaar was stond er al een filmpje op YouTube met foto's van Sylvana Simons.

Idioot

Eigenlijk verliep alles volgens plan. Totdat een of andere idioot uit Kudelstaart, gemeente Aalsmeer, zeer racistische beelden onder het plaatje zette. Iedereen zag op YouTube het filmpje waarin Sylvana Simons wordt opgeknoopt aan een boom. Het hoofd van de presentatrice was op een foto van een naakte zwarte vrouw geplakt. Ook werd ze als Zwarte Piet afgebeeld.

Toen brak er iets bij Rob van Daal. ,,Ik schrok enorm van de ophef. Dat was de bedoeling niet! Het is nooit onze opzet geweest om Sylvana aan een boom te laten hangen. Dat wilden wij absoluut niet. Wij wilden gewoon een ludiek liedje maken. À la André van Duin."

Eigen mening

In het hem kenmerkende rappe tempo voegt hij eraan toe, dat hij zelf ook vrienden heeft met een kleurtje. ,,Maar mensen zijn tegenwoordig zo snel op hun teentjes getrapt. Iedereen heeft zo snel een mening. Mijn telefoon ratelde als een ventilator. Iedereen wilde me hebben. Umberto, Pauw, De Wereld Draait Door. PowNews stond voor de deur maar ik heb niet opengedaan. Ik had overal kunnen zitten maar ik heb dat niet gedaan."

,,Ik was heel bang dat ze mij zouden koppelen aan dat filmpje van die vent uit Kudelstaart. Dat was het mij niet waard. Nee, dat filmpje was voor mij het breekpunt." De media doken op de bronzen zanger. Bij zijn eerste optreden na het gedoe, in Oscars in Raamsdonksveer, schreef ook deze krant dat er extra beveiliging was ingehuurd. ,,Onzin. Niks van waar. Dat had de producer gewoon verzonnen."

In de media werd veel over maar niet met Rob van Daal gesproken. Hij deed er het zwijgen toe en schoof Nikki Jeurninck naar voren als zegsvrouwe. ,,Een professionele PR-vrouw", zegt Van Daal.

Afgesloten

Waarom doet hij nu tegenover BN DeStem wel zijn verhaal. ,,Ik moet mijn verhaal kwijt. Maar ik wilde eerst uit die negatieve belangstelling komen. Nu is het voor mij afgesloten. Ik ben al met een nieuw liedje bezig." De extra aandacht heeft niet veel extra optredens veroorzaakt. Maar als hij op het podium staat zingt hij gewoon 'Oh Sylvana'. Omdat de mensen er om vragen, maar ook omdat hij het eigenlijk niet meer dan een gewoon ludiek liedje vindt.