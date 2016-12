Passion2gether pakt uit in oude Praxis-hal Etten-Leur (video)

ETTEN-LEUR - Passion2gether Etten-Leur pakt met Pasen 2017 flink uit. Op 14 en 15 april komen er in totaal vijf voorstellingen in de voormalige Praxis in Etten-Leur. Daarvoor moet de hele hal worden leeggehaald en een tribune voor 150 bezoekers worden gebouwd.

Kruiswegschilderijen

Het bijzondere Passion-project bundelt verschillende kunstvormen, als muziek, zang, dans en schilderen. Ook de KSE en het Munnikenheide College leveren een bijdrage. Aan de voorstellingen gaat een lezing over de Amsterdamse kunstenaar Theo Forrer vooraf, wiens expressionistische de kruiswegschilderijen centraal staan tijdens deze Passion. Ook is een een expositie.

In de eerste week van het nieuwe jaar begint het voorbereidende werk in het oude Praxispand in Grauwe Polder. Later worden heftrucks ingeschakeld voor spullen (vooral opslag voor goede doelen) die al op pallets staan. Die spullen worden tijdelijk elders ondergebracht. In de ruimte van zeker 40 bij 40 meter wordt ook een tijdelijke tribune gebouwd. ,,We zijn erg dankbaar dat in in de hal mogen en dat scheelt ook veel geld’’, zegt Wilma Borm.

Vrijwilligers

Een voorhoede van zo’n twintig vrijwilligers gaat eerst aan de slag met alle losse spullen die er op het moment zijn opgeslagen, legt Borm uit. Met de Roosendaler Michel van Oorschot (muziek) en haar plaatsgenoot Vincent Vergouwen (techniek) vormt de Etten-Leurse kunstenares het trio dat de uitvoering aanstuurt.

Voor dat doel is een speciale stichting in het leven geroepen. Die heeft - vier maanden voor de uitvoering - voldoende zekerheden voor de financiering van het project. De eerste ruwe begroting ging uit dat een bedrag van 20.000 euro nodig zou zijn. ,,Maar ook met minder lukt het, mede door veel materiële steun die we al hebben. Het kan zo nodig soberder. Restauratie van de doeken van Forrer zal er in elk geval niet inzitten. En het kan zijn dat een catalogus ook te duur uitvalt.’’

De organisatie heeft zich al verzekerd van de diensten van regisseur Ron Schijfs uit Zundert. Als mannelijke verteller is Claude Covermaeker (Roosendaal) aangetrokken, dochter Martine Borm levert de vrouwenstem. Ook concertzangeres Cèline Creusen, Vincie Faas (viool), Desiree van Warmerdam (dwarsfluit), koor De Kerkzwervers en de moderne dansgroep In10ce verlenen medewerking.