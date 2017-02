Nieuwe logistieke reus naar West-Brabant

ETTEN-LEUR - De Belgische investeerder Heylen heeft het voormalige SVZ-terrein op bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur gekocht. Het gaat om een perceel van tien hectare. Groep Heylen wil er een grootschalige logistieke campus van ongeveer 60.000 vierkante meter neerzetten.

Met logistieke campus bedoelt Heylen dat er meerdere bedrijven op het terrein aan de Oude Kerkstraat onderdak kunnen krijgen. "Het gebouw wordt onderverdeeld in meerdere geschakelde units. Hierdoor kan op flexibele wijze invulling worden gegeven aan de huisvestingsbehoefte van diverse klanten. Dit houdt in dat de huisvesting kan meegroeien of krimpen, net wat nodig is", aldus woordvoerder Peter Elbers van de Groep Heylen.

Gesprekken

De campus zal bestaan uit vijf afzonderlijke units van elk 12.000 vierkante meter. Namen van huurders kan Elbers nog niet geven. "We voeren gesprekken met verschillende partijen gesprekken over vestiging op de campus." Met de keuze voor Etten-Leur krijgt de regio er opnieuw een logistiek centrum bij.

Moeilijk

Vrijdag werd bekend dat Lidl een groot distributiecentrum op bedrijventerrein Borchwerf in Roosendaal neerzet. Dit centrum biedt volgens de initiatiefnemers werk aan 1.200 personen. Hoeveel banen de campus in Etten-Leur biedt, is volgens Elbers moeilijk in te schatten. "Ligt eraan hoeveel ruimte de huurders nodig hebben."

Gesloopt

Groep Heylen koopt het perceel van Cosun, eigenaar van dochterbedrijf SVZ. Deze voedingsmiddelenproducent was jarenlang gevestigd op Vosdonk, maar verhuisde een paar jaar geleden naar Breda. De gebouwen zijn vorig jaar gesloopt en sindsdien ligt het terrein braak. Heylen kocht een paar jaar eerder grond op Borchwerf II, ook dit terrein is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de logistiek.