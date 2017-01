Nachtbus stopt niet meer in centrum Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De nachtbus die vanuit Breda naar Etten-Leur rijdt stopt vanaf 11 februari niet meer op de halte Etten-Leur Centrum. Dat is de halte op de hoek van Valpoort en Burchtplein. Overdag blijft de halte wel in gebruik.

,,Vanuit de inwoners werd overlast ervaren als jongeren na een avond stappen in Breda uitstapten bij die halte", vertelt een woordvoerder van de gemeente Etten-Leur. Daarop is in overleg met de politie, boa's, wijkmanager en de vervoersmaatschappij besloten de halte in de nachtelijke uren over te slaan. Vanaf 11 februari kunnen reizigers die de nachtbus pakken een halte eerder uitstappen bij het station of een halte langer blijven zitten tot de halte Parklaan.