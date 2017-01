Mozaïek kunstwerk zwembad Banakker niet te redden van sloop

,,De vrolijk zwemmende mozaïek-figuurtjes tegen de binnenmuur van het kinderbad én de stilistische duiker aan de buitengevel, tellen hun dagen voor de sloop", zo vreest Barten. Het bouwrijp maken van het terrein aan de Parklaan voor nieuwbouw van zwembad De Banakker en cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer is onlangs begonnen. Het buitenbad en de kleedhokken worden gesloopt en er zijn al veel bomen en struiken gerooid.

Het overdekte zwembad is nog in gebruik. Sloop daarvan staat pas gepland voor halverwege 2018. ,,Het mozaïek en de duiker zijn één op één verbonden met het gebouw. Ons beleid is dan in principe dat wanneer het gebouw gesloopt wordt, de kunstwerken ook verloren gaan", zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

,,In dit geval is dat voor het mozaïek sowieso het geval. De mozaïek-figuurtjes zitten echt in de muur verwerkt en zijn daardoor niet te bewaren of over te dragen." Voor de duiker aan de buitenkant van het gebouw onderzoekt de gemeente wat er mogelijk is om het te behouden.

Anton Barten vindt het jammer dat de zwemmende mozaïek-figuurtjes tegen de binnenmuur moeten verdwijnen. ,,Van de twee kunstwerken was dat de mooiste en meest waardevolle."

De nieuwbouw van zwembad De Banakker begint dit jaar. Als alles volgens planning verloopt kunnen zwemliefhebbers in de zomer van 2018 een eerste duik nemen in het nieuwe overdekte bad. Een buitenbad komt er niet meer. Op het zelfde terrein komt ook nieuwbouw voor Nieuwe Nobelaer. Als die plannen geen vertraging oplopen opent het nieuwe cultuurcentrum in het najaar van 2019 de deuren.