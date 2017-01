'Mensen weten niet eens dat de leeuw bedreigd is'

ETTEN-LEUR - Dat de tijger een bedreigde diersoort is, is inmiddels wel bekend. Daarom dat er ook veel stichtingen zijn die zich ervoor inzetten. Maar de leeuw of het (jacht)luipaard? Daar zijn minder stichtingen voor, zegt Simone Eckhardt. Daarom dat zij twaalf jaar geleden de Etten-Leurse stichting SPOTS oprichtte.

"Wij zetten ons in voor de in het wild levende katachtigen", zegt Eckhardt. "Daar zijn 36 soorten van. Omdat het voor ons vrijwel onmogelijk zou zijn om voor alle verschillende soorten geld in te zamelen, zetten we ons vooral in voor de cheeta (ofwel jachtluipaard, red.), het luipaard en de leeuw.

Een deel van de stichting komt neer op voorlichting bij onder andere scholen en dierenparken. Zo weten veel mensen bijvoorbeeld niet eens dat de leeuw met uitsterven bedreigd is. 'Nee joh, ik ging laatst naar Afrika en daar struikelde ik bijna over de leeuwen', zeggen ze dan."

SPOTS, kort voor Save and Protect Our Treasures (red en bescherm onze schatten), heeft daarnaast meerdere projecten waarmee het opkomt voor de dieren. Zo maakt de stichting zich ook hard tegen knuffelfarms. "Dat zijn plaatsen in Afrika en Azië waar je als vrijwilliger of toerist naar toe kan. Je kan de katachtigen dan bijvoorbeeld voeren of als ze wat ouder zijn er mee wandelen. De medewerkers zeggen dan dat ze met het geld de dieren terug naar hun leefgebied brengen. Dat gebeurt helemaal niet, dat weten ze zelf ook wel. Het is gewoon big business."

Sinds vorig jaar staan er in de richtlijnen van de ANVR (reisbrancheorganisatie) dat excursies naar knuffelfarms onacceptabel zijn. "Dat hebben wij in Nederland op de kaart gezet, dus wij maken echt wel een verschil. We hebben alleen nog een lange weg te gaan voor wij niet meer nodig zijn."