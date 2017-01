Medisch centrum en appartementen in oude Rabobank Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Een medisch centrum op de begane grond en daarboven 21 appartementen. Dat zijn de plannen die Select Totaal Bouw uit Breda heeft met het voormalige Rabobankpand op het Stationsplein in Etten-Leur.

,,Het is een prachtige plek, zo vlak bij het station", zegt eigenaar Jeroen Nuijten van Select Totaal Bouw. ,,We hebben het pand onlangs gekocht. De commerciële ruimte op de begane grond willen we behouden. Het gaat om 1300 vierkante meter. Er is al interesse vanuit medische hoek." Daarbij kan volgens Nuijten gedacht worden aan bijvoorbeeld een tandarts, orthodontist, tandtechnicus, huisarts en fysiotherapeut. ,,Groot voordeel is dat het gratis parkeren blijft op het Stationsplein. Daarnaast zijn er blauwe zones. Maar daar kun je ook maximaal twee uur gratis staan."

Starters

Boven het medische centrum komen 21 appartementen, waarvan drie penthouses op het huidige dak van de voormalige Rabobank. ,,Dat worden drie luxe appartementen met een groot dakterras", vertelt Nuijten. De verdiepingen van het pand worden wat breder en dieper gemaakt, zodat er appartementen gebouwd kunnen worden van 65, 85 en 120 vierkante meter. ,,Het worden allemaal koopappartementen voor het middensegment en starters. De penthouses behoren tot het hogere segment."

Nuijten benadrukt dat dit de geschetste plannen de ambitie zijn van Select Totaal Bouw. ,,Volgende week hopen we te horen hoe de gemeente aankijkt tegen de plannen." Daarna wil Nuijten samen met de gemeente de buurt aanschrijven. ,,Er komt een informatieavond waarbij buurtbewoners hun wensen kenbaar kunnen maken."

Zestig procent

Als alles volgens planning verloopt hoopt Nuijten eind dit jaar met het verkooptraject te beginnen. ,,Waarschijnlijk gaan we al bouwen als zestig procent van de appartementen verkocht is en misschien nog wel eerder. We willen er gas opzetten."

Daar zal niemand tegen zijn. Het stationsplein kan een make-over goed gebruiken. Het oude Rabobankpand staat al jaren leeg, evenals het oude postkantoor en het pand de 4 Leeuwen. Het postkantoor wordt gesloopt en maakt plaats voor een fietsenstalling en parkeerterrein. De kans is reeël dat de 4 Leeuwen ook een woonbestemming krijgt. Woonstichting Etten-Leur voert daar gesprekken over.