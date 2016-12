Marcus van Doorn móest zijn boek 'De Hoop van Etten-Leur' schrijven (epub)

ETTEN-LEUR - De filosoof Confucius schreef ooit: ‘Een man moet drie dingen doen in zijn leven. Hij moet een zoon krijgen, een boom planten en een boek schrijven. Dan mag hij doodgaan.’ Marcus van Doorn (51) uit Etten-Leur nam dat letterlijk. ,,Het was iets wat ik een keer móest doen.’’ Hij schreef twee jaar lang aan De hoop van Etten-Leur, een literaire roman die zich afspeelt in Etten-Leur. ,,Het is leuk om iets te creëren.’’

Onmogelijk project

Het boek gaat over Nelson Hoefnagels uit Etten-Leur, een belastinginspecteur die de jackpot van de Staatsloterij heeft gewonnen. Met zijn geld wil hij een schijnbaar onmogelijk project in Etten-Leur realiseren om zo bij te dragen aan een betere wereld.

Van Doorn: ,,Er zijn best veel negatieve dingen om ons heen. Ik wilde een lief boek schrijven. Ik ben bedrijfseconoom, het lijkt alsof alles alleen maar om geld draait. De mate van succes wordt gemeten in geld. Daar wilde ik vanaf. Met dit boek wil ik mensen op een andere manier naar dingen laten kijken.’’

Feiten en fictie

Van Doorn zelf werkt bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van de cijfers waarmee hij zich overdag bezig houdt, ging hij ’s avonds na het werk over op de letters voor het boek. Voorin het boek staat: ‘feiten en fictie lopen door elkaar’. ,,Het boek de Da Vinci Code vond ik leuk omdat je geprikkeld wordt om dingen na te gaan. Dat heb ik ook nagestreefd in mijn boek. En zonder dat het de bedoeling was, realiseerde ik me achteraf dat veel van de dingen in het boek ook bij mij in het echt zijn gebeurd.’’ Is het dan autobiografisch? ,,Volgens mij kun je geen boek schrijven zonder autobiografische elementen. Margriet (zijn vrouw, red) vroeg net aan mij: ‘Ben jij dan Nelson?’, maar ik ben alle figuren die in het boek voorkomen. Zowel de goede als slechte.’’

Woonplaats

Als centrale locatie koos Van Doorn voor zijn eigen woonplaats. ,,Je kunt een net zo goed boek schrijven als je dicht bij huis blijft als dat je heel ver weg gaat. dus ik dacht: waarom zou ik niet in mijn achtertuin beginnen? Etten-Leur is belangrijk in dit verhaal. Dit boek zou ook geen ‘De hoop van Hoeven’ kunnen heten, want klopt het helemaal niet meer.’’

Van Doorn geeft het boek gratis uit. ,,Dat past bij de thematiek bij het boek. Het zou raar zijn als een brandweerman pyromaan blijkt te zijn, toch? Zo zou het voelen als ik geld er geld voor zou vragen.’’ Wie het boek gelezen heeft kan zijn reactie mailen naar marcusboek@gmail.com, ,, Ik zou het leuk vinden als het iets teweeg zou brengen. Het uitgangspunt is dat mensen het met plezier lezen en ik dat ik dat dan ook te weten kom.’’

Download het boek in ePub (e-book)-formaat. Wilt u het boek in PDF-formaat? Dan kunt u een mailtje sturen naar marcusboek@gmail.com.