article

1.6920946

ETTEN-LEUR - Na een woningbrand op de tweede etage van een seniorencomplex aan de Emmalaan in Etten-Leur in de nacht van maandag op dinsdag is een man gearresteerd.

Man geboeid afgevoerd uit woning na brand in woonkamer in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Na een woningbrand op de tweede etage van een seniorencomplex aan de Emmalaan in Etten-Leur in de nacht van maandag op dinsdag is een man gearresteerd.

http://www.bndestem.nl/regio/etten-leur/man-geboeid-afgevoerd-uit-woning-na-brand-in-woonkamer-in-etten-leur-1.6920946

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6920947.1487655083!image/image-6920947.jpg

dnr,Etten-Leur

Etten-Leur